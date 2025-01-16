В Россию не будут импортировать пиво за 1 евро, а только премиальные сегменты

Импортное пиво из Чехии и Германии скоро подорожает в России в 1,5-2 раза. Причем импортировать в РФ будут только дорогие сорта «премиального» пивного сегмента, сообщила РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.

Немецкое и чешское пиво — признанные бренды, но их уже замещает отечественная отрасль, заявила эксперт.

«Не стоит забывать о российском продукте, отрасль активно развивается и готова предоставлять широкий ассортимент. Времена, когда было либо „Жигулевское“, либо „Ячменный колос“, давно канули в лету. Кроме того, у нас есть и отечественные заводы, которые строили сами чехи. Как, например, завод в Лакинске Владимирской области, который еще в СССР возвели специалисты из Пльзеня, города-побратима Владимира», — отметила Заседатель.

По ее мнению, пиво из Европы действительно подорожает в РФ в 1,5-2 раза. А главное, будут импортировать только дорогие сорта «премиального» пивного сегмента.

«Немного странно везти пиво, которое в Германии стоит около 1 евро за литр (а такое есть, в дискаунтерах можно найти и дешевле) без стоимости посуды. Да, там его продают именно так, немцы потом сдают посуду ящиками. У них это совершенно нормальное явление, а не признак деклассированности как у нас», — объяснила эксперт.

Так что увидеть подобную продукцию можно будет лишь в специализированных барах и премиальных продуктовых сетях. Также в Россию поедет китайский продукт. Кроме того, наращивать обороты и качество будут отечественные марки, резюмировала Заседатель.