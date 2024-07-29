В России заработала амнистия за дробление бизнеса

Амнистия за дробление бизнеса в РФ заработала на 5 месяцев раньше

В России с 12 июля заработала амнистия для предпринимателей за дробление бизнеса. Схему использовали для применения льготных специальных режимов, например, упрощенной системы налогообложения (УСН), сообщает РБК .

Изначально нововведение должно было заработать с 1 января 2025 года. Однако было принято решение запустить амнистию на пять месяцев раньше.

После вступления нововведения в силу Федеральная налоговая служба (ФНС) дала разъяснения о том, как оно будет работать. Известно, что амнистия не имеет обратной силы. Применить ее в том случае, если нарушения были допущены до 12 июля 2024 года, не получится.

Механизм амнистирования простой. Предприниматели, которые дробили бизнес и «добровольно» отказались от этого в 2025 и 2026 налоговых периодах, смогут не платить налоги и пени, начисленные из-за нарушений статей 119, 120 и 122 Налогового кодекса, то есть, за непредоставление налоговой декларации, грубое нарушение правил учета доходов и расходов, неуплату или неполную уплату сумм налога.

В 2025 и 2026 годах налоговая проведет выездные проверки предпринимателей, которые допустили дробление. Если в это время нарушения будут устранены, доплачивать налоги за 2022–2024 год не придется. Амнистия вступит в силу сразу после утверждения результатов проверки.

Если выездной проверки не будет, то предпринимателя все равно могут освободить от уплаты налогов и пеней, начисленных за нарушение законодательства. Однако это произойдет только с 1 января 2030 года.

Ранее стало известно, что арестованная ведьма Алена Полынь использовала схему дробления бизнеса для уклонения от налогов. Она оформляла банковские карты, при помощи которых проводила до 10 операций.