SHOT: Алена Полынь дробила бизнес для уклонения от налогов

Арестованная ведьма Алена Полынь использовала схему дробления для уклонения от налогов. Она оформляла дополнительные банковские карты, при помощи которых проводила до 10 операций, сообщает SHOT.

Тех клиентов, которые были недовольны и платили свыше 150 тыс. рублей за ритуал без результата, ведьма потребовала вносить в блок.

Полынь просила у своих клиентов предоплату 50 тыс. рублей за ритуал, а после результата - благодарность в размере 100 тыс. рублей. Людей женщина убеждала, что, если не произойдет энергообмена, жизнь пойдет по плохому сценарию.

Со своими мастерами и помощниками ведьма заключала договор с минимальный оплатой - около 20 тыс. рублей, а остальное платила в конверте. Всего сотрудники получали зарплату в размере до 80 тыс. рублей, хотя сама Полынь получала миллионы рублей.

С января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу. В ней находились призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

Помимо этого, на одном из каналов в Сети женщина разместила ролик, где содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.