В России зафиксировали замедление роста цен

Центральный банк России сообщил, что в марте 2024 года рост цен на территории страны замедлился, говорится в официальном Telegram-канале регулятора .

Замедление роста инфляции эксперты связали с волатильными ценами на услуги пассажирского транспорта и туризм за пределами страны. При этом годовая инфляция осталась практически на том же уровне, составив 7,7%.

Банк России сообщает, что несмотря за замедленное увеличение цен в сравнении с осенью прошлого года, в целом темп роста цен на ряд товаров и услуг все равно остается высоким.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция к концу года снизится до 4-4,5%.

Ранее эксперт Максим Тимошенко дал прогноз по состоянию доллара на текущей неделе. В период с 15 по 19 апреля курс будет варьироваться от 92,5 до 94,5 рубля.