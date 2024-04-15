Эксперт дал прогноз по курсу доллара с 15 по 19 апреля

На текущей неделе курс доллара будет колебаться в рамках 92,5-94,5 рубля, евро — 99-101 рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В качестве поддержки американской валюте выступает свежая аналитика по инфляции в США, которая оказалась сильнее прогнозов, рассказал он. Согласно статистике, потребительская активность в Соединенных Штатах выросла, достигнув максимума сентября. При этом в услугах инфляция все еще повышенная. Прогнозы на то, что Федрезерв не станет понижать ставки в текущем году, становятся все более реалистичными, полагает эксперт.

Что касается российского рынка, то свежие данные по снижению инфляции в марте 2024 года способны добавить ему оптимизма, говорит Тимошенко. В центре внимания — новые результаты обзора рынка нефти от ОПЕК, который прогнозирует стабильный спрос на «черное золото» грядущим летом и рост мировой экономики, а также актуальная аналитика EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая говорит о недельном росте коммерческих запасов нефти в США.

Тем временем на обострение ближневосточной геополитической ситуации цены на нефть отреагировали повышением, добавляет эксперт.

По его словам, в фокусе еврозоны — сохранение на очередном заседании ЕЦБ трех ключевых ставок без изменений. Рынком было ожидаемо подобное решение, принятое в рамках сдерживания спроса, снижения динамики роста потребительских цен и для поддержки евро в том числе.

«На российском рынке по мере приближения очередного заседания по ключевой ставке ЦБ РФ идет активизация обсуждения перспектив того, что ее снижение в текущей обстановке вряд ли произойдет», — высказывает свое мнение эксперт.