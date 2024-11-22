В России выросло число жалоб на блокировку счета из-за включения в базу ЦБ

В России резко выросло число жалоб граждан, чьи счета стали отключать от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в базу подозрительных операций и счетов ЦБ, пишут « Известия ».

По данным Центробанка, количество обращений по поводу действий кредитных организаций увеличилось на 18,3% и достигло 140,8 тыс.

Как следствие на 93,5% выросло число жалоб в категории «Мошенничество».

При этом в большинстве случаев обратившиеся для исключения из базы данных сталкиваются с отказом в восстановлении доступа к счетам, потому что по операциям таких клиентов банки подтвердили наличие признаков мошенничеств.

Ранее сообщалось, что блокировка счета — радикальная мера, применяемая банками в основном к террористам и экстремистам. Однако предприниматели могут столкнуться с временной остановкой платежей, когда все транзакции приостанавливаются, кроме обязательных, например, налогов.