В Можайском округе реставрируют трапезную монастыря

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Специалисты уже выполнили реставрацию кирпичной кладки стен, сводов и откосов, привели в порядок полы, оконные решетки, основания и покрытия каменных крылец. Также воссозданы деревянные столярные оконные заполнения и козырьки фасадов, смонтированы инженерные системы.

В настоящее время продолжаются штукатурные и отделочные работы в интерьерах здания.

Бородинский монастырь основала Маргарита Михайловна Тучкова на месте гибели в Бородинском сражении своего мужа, генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова. К 1833 году вокруг храма-усыпальницы сформировалась женская община — Спасо-Бородинское общежитие.

Первую одноэтажную трапезную у церкви Святителя Филарета построили в начале 1830-х годов. Из-за увеличения числа насельниц в 1869 году возвели новое, более просторное здание. После закрытия монастыря в 1929 году постройку использовали для хозяйственных нужд и частично перестроили в 1932 году. В послевоенные годы здесь размещался туристический клуб.

Разрешение на проведение реставрации Главное управление культурного наследия Московской области выдало в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.