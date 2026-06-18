В Павлово-Посадском округе проверили работу школьного лагеря

Школьный летний лагерь на базе школы №9 в Павлово-Посадском округе проверил 17 июня временно исполняющий обязанности главы муниципалитета. Руководитель оценил условия отдыха, безопасность и программу смены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе визита временно исполняющий обязанности главы округа осмотрел помещения и территорию лагеря, а также пообщался с педагогами и организаторами. Особое внимание уделили вопросам безопасности и организации досуга детей.

Тематическая программа смены посвящена русским народным промыслам. Отряды носят названия «Гжель», «Жостовская роспись» и другие. Сейчас в лагере отдыхают 130 детей, во вторую смену планируют принять еще 70 человек. В день визита школьники участвовали в мастер-классе по лепке глиняных лошадок.

Кроме творческих занятий, в программе предусмотрены спортивные игры, изучение родного края и мероприятия по патриотическому воспитанию. Питание организовано по единому меню, утвержденному для Московской области. Руководство округа поблагодарило педагогов и организаторов за работу и создание комфортных условий для летнего отдыха детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.