В Подмосковье подали более 14,5 тыс онлайн-заявлений на установку вывесок

С начала 2026 года на региональный портал госуслуг поступило более 14,5 тыс. заявлений на согласование установки средств размещения информации в муниципалитетах Подмосковья. Услуга доступна онлайн для бизнеса и граждан, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Согласование установки средств размещения информации» размещена на портале в разделе «Бизнес» — «Другое». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму.

Согласование предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

К средствам размещения информации относятся конструкции, сооружения и технические приспособления, а также художественные элементы и другие носители с данными о названии организации, логотипе, режиме работы, товарах и услугах. Установка таких объектов без согласования запрещена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.