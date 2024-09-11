Стали известны причины блокирования банками счетов предпринимателей

Блокировка счета — радикальная мера, применяемая банками в основном к террористам и экстремистам. Однако предприниматели могут столкнуться с временной остановкой платежей, когда все транзакции приостанавливаются, кроме обязательных, например, налогов. Как только долг будет погашен, доступ к операциям восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Защита от мошенничества

Если банк подозревает, что отправляемые деньги могут быть связаны с мошенничеством, он временно блокирует перевод на 48 часов. Если реквизиты получателя оказались в базе мошеннических счетов, вам следует уведомить получателя, чтобы он мог обжаловать попадание в мошенническую базу в своем банке или в Банке России. Если операция проведена вами, через 48 часов она будет автоматически разблокирована.

Неуплата налогов

Налоговая инспекция может приостановить операции по счетам за неуплату налогов или неподачу деклараций. Вам должны заранее сообщить об этом. Если нарушений нет, можно оспорить блокировку через ФНС. Устраните нарушения как можно быстрее, и операции возобновятся.

Подозрение в отмывании доходов

По закону банки обязаны следить за подозрительными операциями. Если банк видит крупный перевод без объяснений, он может остановить его и запросить дополнительные документы. Информацию об отказе в проведении операции или закрытии счета банк передаст в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Там формируют единую базу данных, известную как «черный список» или «список отказников», о случаях отказа клиентов, которые предположительно нарушают закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России рассылает информацию об отказах по всем финансовым организациям.

Это не значит, что попавшему в этот список клиенту автоматически будут отказывать везде. Однако финансовые организации уделят ему более пристальное внимание, что может привести к дополнительным вопросам о целесообразности его операций. В крайнем случае это может закончиться отказом в обслуживании.

Предпринимателей просят быть внимательными и следить за своими финансовыми операциями, чтобы избежать неприятностей с банком и налоговыми органами. Знание основных причин блокировки поможет оперативно реагировать и решать проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.