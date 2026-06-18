В Подмосковье 105 тыс человек прошли скрининг на рак кишечника

Более 105 тыс. жителей Подмосковья с начала 2026 года прошли бесплатный онкоскрининг на колоректальный рак в рамках регионального проекта ранней диагностики. Обследование доступно людям старше 45 лет во время диспансеризации и профосмотров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области проводится бесплатный онкоскрининг, позволяющий выявить злокачественные новообразования нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь — высокоточный метод, который помогает обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить заболевание на ранней стадии. Проект по ранней диагностике колоректального рака стартовал в регионе в прошлом году.

«Своевременная диагностика — это основа эффективной борьбы с онкологией. Заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются лечению гораздо эффективнее, позволяют избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациента. С начала года онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 105 тыс. человек», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг проводится жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Ранняя диагностика позволяет в ряде случаев избежать открытой операции и удалить образование эндоскопическим методом.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию доступно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.