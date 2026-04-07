В России выросли цены на селедку

Создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что за неделю с 28 марта по 4 апреля стоимость сельди в российских магазинах выросла на 26,5%, сообщает Газета.ru .

«За неделю с 28 марта по 4 апреля значение Индекса Мишек выросло на 2,5% по сравнению с его снижением на 0,9% неделю назад. За неделю снизились цены на подсолнечное масло „Олейна“ (-6,7%), черный чай „Акбар“ (-6,4%) и морковь (-3,4%). Выросли цены на сельдь „Матиас“ (+26,5%), конфеты „Мишка косолапый“ (+16,7%) и молоко „Домик в деревне“ 3,2% жирности (+8,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 2,3% по данным на 4 апреля по сравнению с его снижением на 0,6% неделю назад», — поделился экономист.

За год наблюдается удорожание мармелада для детей Fruit-Tella (+41,6%), конфет «Мишка косолапый» (+16,7%), курицы «Каждый день» (+9,4%), яиц категории С1 «Окские» (+8,3%), сельди «Матиас» (+7,5%), белого хлеба (+4,8%), плавленого сыра «Фетакса» (+4,1%) и молока «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

Подешевели за год черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло «Домик в деревне» (или «Простоквашино») жирностью 72,5% (-13,0%), подсолнечное масло «Олейна» (-9,7%), бананы (-9,1%) и морковь (-6,7%). Стоимость апельсинового сока J7 за год не изменилась.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция к концу марта составила 5,86%, незначительно снизившись по сравнению с показателем конца февраля (5,91%).

