В России вырос спрос на аутсорсинг из-за нехватки сотрудников

Эксперты группы компаний Б1 провели опрос среди более 30 компаний и выяснили, что российский бизнес столкнулся с дефицитом квалифицированных сотрудников и вынужден прибегать к помощи аутсорсинга, сообщает «Коммерсант» .

В настоящее время рынок переполнен предложениями о работе, а вот соискателей значительно меньше. Из-за этого специалисты могут не спешить с выбором компании, где будет продолжать строить карьеру.

Чаще всего на аутсорсинг отдавали бухгалтерию, финансы и выплаты зарплат, но теперь работодатели передают сторонним компаниям больше задач, так как остро ощущают нехватку кадров в штате.

Больше всего на рынке не хватает обычных квалифицированных сотрудников. Далее за ними следуют специалисты IT-поддержки, а также руководители высшего и среднего звена.

Ранее российским предпринимателям рассказали, как привлекать в свои компании хороших сотрудников. Им предложили использовать инвестиции в развитие команды и конкурентоспособный соцпакет.