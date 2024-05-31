Эксперт по кадрам рассказала, как привлечь в компанию лучших в профессии

На данный момент многие компании испытывают дефицит персонала — как офисных, так и производственных сотрудников. Чтобы привлечь лучших профессионалов, компаниям стоит предлагать инвестиции в развитие сотрудников и конкурентоспособный соцпакет, сообщила РИАМО эксперт по подбору персонала компании «РОКВУЛ» Евгения Андреева.

Соискатели почти всегда имеют на руках несколько предложений и могут выбирать, куда пойти работать, поэтому важна автоматизация и ускорение процесса подбора, для того чтобы успеть нанять нужного кандидата и выстроить с ним и руководителем прозрачное и оперативное взаимодействие, отмечает эксперт.

Имеет значение и соблюдение ряда факторов. Достойная заработная плата — это очевидный базовый момент, подчеркивает Андреева.

«Помимо финансовой составляющей — предоставление сотрудникам конкурентоспособного социального пакета и постоянная инвестиция в их развитие, например, предложение современных образовательных программ. Также большое значение имеет поддержание и развитие безопасных условий труда, что важно для нас как для производственной компании», — рассказывает эксперт.

Стабильность и надежность компании — фактор, которому уделяется особое внимание в современном мире. Принципы ESG, устойчивое развитие (комплекс мер, направленных на сохранение окружающей среды) — это то, что сегодня сильно влияет на имидж организации в глазах как начинающих, так и уже опытных специалистов, считает Андреева.