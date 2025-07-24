В России введут полный запрет на экспорт бензина

Российские власти подготовили проект постановления о полном запрете экспорта бензина. Его должны подписать в ближайшие дни, как только премьер Михаил Мишустин вернется из командировки, сообщает «Коммерсант» .

Сейчас Россия экспортирует в другие страны около 40–50 тыс. тонн бензина в неделю. На отечественном рынке цены на топливо приближаются к историческим максимумам. Например, по состоянию на 24 июля стоимость АИ-95 выросла на бирже до 76,33 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — 66,3 тыс. руб. Как заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, котировки взлетели из-за недостаточности предложения.

Постановление, запрещающее экспорт бензина, направлено на то, чтобы охладить топливный рынок. Эмбарго может начать действовать с 1 августа. Его введут минимум на месяц. В дальнейшем запрет могут продлить до конца сентября.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил подготовить предложения о запрете на экспорт бензина.

Между тем эксперт Анастасия Бунина заявила, что в августе россиян ждет серьезное повышение цен на бензин. Она спрогнозировала, что АИ-95 будет продаваться по цене 67-69 рублей за литр.