Ситуация ухудшится: в августе россиян ждет серьезное повышение цен на бензин

Эксперт: в августе ситуация с ценами на бензин в РФ может выйти из-под контроля

В течение этого года увеличение стоимости бензина в России происходило плавно. Однако в августе ситуация может резко измениться, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Несмотря на то, что в течение 2025 года повышение цен на бензин происходило достаточно плавно, в последний летний месяц стоимость топлива может серьезно возрасти. Так, в августе можно будет видеть на АЗС цену за литр АИ-95+ в размере 68-70 рублей, заявила эксперт.

«Крупные компании, известные всем автомобилистам, пытаются сдерживать цены на топливо в рамках инфляции. Но в августе ситуация может выйти из-под контроля, и стоимость бензина вырастет на пару рублей за литр. Это означает, что АИ-95 будет продаваться по цене 67-69 рублей за литр, АИ-92 — 60 рублей за литр», — прогнозирует Бунина.

Очевидно, что в дальних регионах, где есть сложности с логистикой и бывает небольшой дефицит топлива, цены еще выше, чем в Московском регионе, добавила она.

«В настоящее время рост стоимости обусловлен сезонностью и непростой геополитической ситуацией», — констатировала эксперт.