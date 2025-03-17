В России стало менее выгодно добывать рыбу

В прошлом году темпы роста доходов рыбодобывающих предприятий в РФ замедлились. Показатель снизился в 6,1 раза, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на « Ведомости ».

В результате в 2024 году общая выручка отечественных рыбодобытчиков выросла только на 1,8% по сравнению с 2023 годом. Она составила 664 млрд рублей. Эти данные включают показатели компаний, задействованных в рыболовстве и аквакультуре.

При этом предыдущие 15 лет доход в данной отрасли рос в среднем на 11%. Так, например, в 2023 году он увеличился на 18,3%, в 2022 году — на 7,8%, в 2021 году — на 31%.

Следовательно, в 2024 году темпы роста выручки в данной отрасли замедлились в 6,1 раза по сравнению со средним показателем предыдущих 15 лет.

Зверев отметил, что замедление темпов роста доходов связано со снижением прибыльности в данной сфере в целом. Такая ситуация фиксируется уже третий год. Также эксперт рассказал, что на замедление повлияли экспортные ограничения на внешних рынках и высокая ключевая ставка.

Ранее стало известно, что в российских магазинах могут снизиться цены на красную рыбу и икру. Такой сценарий станет возможен благодаря господдержке, оказываемой предпринимателям, которые инвестируют в создание питомников по разведению лососевых.