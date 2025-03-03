На прилавках российских магазинов появится семга по цене говядины

В российских магазинах могут снизиться цены на красную рыбу и икру

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предприниматели, решившие инвестировать в создание питомников по разведению лососевых, смогут рассчитывать на государственную поддержку. Подобная стратегия сделает рыбу и икру более доступными по цене, как показывает опыт Норвегии, где стоимость семги была снижена до уровня говядины, сообщает URA.RU .

Он подчеркнул, что сегодня сельхозпроизводителям в России предоставляется широкий спектр мер поддержки, включая льготное кредитование, лизинг сельскохозяйственной техники и гранты для развития наиболее востребованных направлений деятельности.

«Возможность получить эту поддержку появится и у предпринимателей, готовых инвестировать в предприятия аквакультуры по выращиванию лососевых видов рыб», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что предприниматели могут получить до 25% от затрат на создание и модернизацию питомников, включая строительство зданий, приобретение оборудования, оснащение лабораторий, насосных станций, котельных, инженерных сетей и ПО. При этом все объекты должны быть интегрированы в единый технологический цикл.

Мишустин добавил, что постановление, подготовленное кабмином, позволит повысить надежность рыбохозяйственного комплекса и расширить ассортимент качественных продуктов.

Ранее стало известно, что шоколадные батончики Mars и Snickers подорожают в России почти на 20%. Американские кондитерские компании Mondelez и Mars Inc. уже уведомили российские сети розничных магазинов.