Шоколадные батончики Mars и Snickers подорожают в России почти на 20%

Кондитерские компании из США Mondelez и «Марс» сообщили российским сетям розничных магазинов о том, что собираются увеличить отпускные цены на продукцию в феврале-марте 2025 года. Из-за этого большинство зарубежных сладостей резко подорожает, сообщает газета « Известия ».

Шоколадные батончики Mars, Milky Way, Snickers и Bounty вырастут в цене в среднем на 16-19%. Конфеты «Коркунов» будут стоить на 11-19% больше. Цены на шоколад Alpen Gold, круассаны 7 Days, печенье Oreo и пирожные «Барни» проиндексируют на 5-15%.

Mondelez и «Марс» уже разослали информацию об увеличении цен в крупные российские торговые сети.

Ранее сообщалось, что в 2024 году больше других продуктов подорожал картофель. Один килограмм в среднем стоит 56,9 рублей.