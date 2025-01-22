Картошка и сливочное масло: какие продукты подорожали в РФ сильнее всего

Картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в России в 2024 году

По данным Росстата, лидером по подорожанию среди продовольственных продуктов в РФ по итогам 2024 года стал картофель. Он прибавил в цене около 92%, по сравнению с декабрем 2023 года, теперь за 1 кг просят в среднем 56,9 рубля, сообщает РБК .

Причина роста стоимости картофеля может заключаться в низкой базе 2023 года — тогда получили рекордный урожай в 8,6 млн т, а цены на данный продукт снизились на 15,8% в сравнении с 2022 годом.

Кроме картошки, в 2024 году в топ самых подорожавших продуктов питания вошли репчатый лук (+48,2%), белокочанная капуста (+44,7%), икра лососевых рыб (9,2 тыс. рублей за кг, +37,7%), сливочное масло (средняя цена — около 1,2 тыс. рублей за кг, рост на 36,2%), свекла столовая (+32,1%) и свежие огурцы (+28,5%).

В целом в минувшем году потребительские цены в России выросли на 9,52%. При этом среди бытовых товаров и электроники появилось много подешевевших позиций.