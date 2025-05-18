В России снижаются продажи алкоголя на майских праздниках

«Контур.Маркет»: в РФ в майские праздники покупали меньше алкоголя, чем в 2024 г

В период майских праздников 2025 года спрос на алкогольные напитки в России снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, спрос на коньяк и вино снизился на 21% и 14% соответственно, сообщает РИА Новости .

Специалисты «Контур.Маркета» изучили 743 тысячи чеков с российских торговых точек за период с 1 по 9 мая текущего года. Анализ показал изменения в стоимости и востребованности алкоголя по сравнению с прошлым годом.

«Спрос на алкоголь в майские праздники 2025 года снизился незначительно — на 6%. Это произошло на фоне общей инфляции. Сильнее всего сократились продажи коньяка и вина — на 21% и 14% соответственно», — заявили в компании.

При этом в течение отчетного периода продажи шампанского и игристых вин увеличились. Это связано с тем, что отечественные производители стали предлагать больше продукции. Игристое вино стало самым популярным напитком в майские праздники. Его продажи выросли на 7%. Средняя цена увеличилась на 11% — с 1118 до 1246 рублей за бутылку.

В то же время спрос на виски снизился на 8%. Средняя цена напитка объемом 0,7 литра уменьшилась на 2%, теперь она составляет 2270 рублей. Это единственный алкогольный напиток, который подешевел за указанный период.

Продажи пива выросли на 1%. Стоимость напитка увеличилась на 17%, теперь она составляет 304 рубля. Спрос на водку остался на уровне прошлого года, но цена выросла на 16%, до 539 рублей.

Цена на вино в период майских праздников выросла на 17%. Теперь стоимость бутылки объёмом 0,75 литра составляет в среднем 633 рубля. Коньяк объёмом 0,7 литра подорожал на 9%, его средняя цена — 914 рублей.

Ранее стало известно, что производство крепкого алкоголя в январе–апреле 2025 года снизилось на 26% год к году — до 46,58 млн декалитров. По мнению экспертов, это произошло из-за повышения минимальных розничных цен и акцизов.