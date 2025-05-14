Производство крепкого алкоголя в России упало на 26%

Производство крепкого алкоголя в январе–апреле 2025 года снизилось на 26% год к году — до 46,58 млн декалитров (дал). По мнению экспертов, это произошло из-за повышения минимальных розничных цен и акцизов, сообщает «Коммерсант» .

Больше всего производство упало у слабоалкогольной продукции — на 94,5% — до 448,5 тыс. дал. Заметное снижение на 89,8% показала плодовая алкогольная продукция — до 498,8 тыс. дал.

Что касается спиртных напитков крепостью более 9%, их производство снизилось на 14,7% год к году — до 28,71 млн дал. Например, производство водки упало на 15,6%, ликероводочных изделий — на 6%, коньяка — на 22,7%.

Ситуацию связывают с формированием производителями больших товарных запасов. Они были сделаны в прошлом году в ожидании повышения минимальных розничных цен и акцизов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в 2025 году сократился индекс промышленного производства в 15 областях, включая производство напитков. Между тем город на Неве негласно считается столицей крафтового пива, также у местных жителей и туристов популярны рюмочные.