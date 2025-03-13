В российской столице крафтового пива резко упало производство напитков

По данным Петростата, в Санкт-Петербурге в 2025 году сократился индекс промышленного производства в 15 областях, включая производство напитков. Между тем город на Неве негласно считается столицей крафтового пива, также у местных жителей и туристов популярны рюмочные, сообщает «ФедералПресс» .

В Северной столице индекс промпроизводства напитков упал с 119% до 44,3%.

Что касается барных улиц, то модные заведения сейчас переместились с Рубинштейна на Некрасова. Сейчас на Рубинштейна остались лишь второстепенные бары, в небытие ушла и барная жизнь на Думской улице, где были выявлены многочисленные нарушения, включая продажу алкоголя несовершеннолетним. Еще в 2023 году Думскую улицу предложили превратить в культурный квартал.

При этом в современных городских барах заказ спиртных напитков не ограничен в отличие от заведений советских времен. В 1970-х в Ленинграде были популярны винные заведения, где можно было заказать 100-150 граммов шампанского и 50 граммов коньяка.

В классической же ленинградской рюмочной времен СССР было жесткое требование — не продавать спиртное без закуски.

Кстати, депутаты Северной столицы хотят ограничить продажу энергетиков в школах, больницах, спортивных и культурных учреждениях. Заксобрание 12 марта одобрило в первом чтении соответствующий законопроект. Таким образом парламентарии хотят защитить горожан от сахарного диабета, они также задумываются о том, чтобы полностью запретить такие напитки.