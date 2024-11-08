В России проведут эксперимент по маркировке автозапчастей с 1 февраля

Минпромторг РФ намерен провести эксперимент по маркировке некоторых запчастей для автомобилей с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года, пишет РИА Новости .

Это касается фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол, сообщили в ведомстве.

Причем участие для участников рынка добровольное.

Проект направлен на защиту потребителей от фальсифицированной ‎и контрафактной продукции.

Ранее сообщалось, что с этого месяца поэтапно вводится разрешительный режим на кассах для товаров легкой промышленности. К ноябрю каждому участнику розничной торговли нужно было обновить ПО, чтобы избежать нарушений при работе с маркированным товаром.