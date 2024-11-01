Товары легкой промышленности теперь можно продавать только со спецмаркировкой

С 1 ноября в России нельзя продавать товары легкой промышленности (в том числе и обувь) без специальной маркировки, сообщается на сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

С этого месяца поэтапно вводится разрешительный режим на кассах для товаров легкой промышленности. К ноябрю каждому участнику розничной торговли нужно было обновить ПО, чтобы избежать нарушений при работе с маркированным товаром.

Проверка товара на кассе происходит следующим образом: продавец сканирует код с товара на кассе, кассовое ПО онлайн обращается к системе маркировки «Честный знак». Если по информации из системы продажа товара запрещена, то ПО уведомляет об этом продавца.

Если по техпричинам кассовое ПО не может отправить запрос или нет ответа из системы, то продавцу нужно применить проверку в режиме офлайн. Тогда решение о продаже принимается на основании данных из локальной базы.