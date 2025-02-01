В России проиндексировали выплаты ухаживающим за инвалидами

В РФ провели индексацию ежемесячных выплат неработающим жителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Такой указ президент России Владимир Путин подписал в конце декабря прошлого года, сообщает РБК .

Сумму ежемесячных выплат увеличили на основе индекса роста потребительных цен за прошлый период. Поэтому выплаты проиндексировали на 9,5%.

Раньше размер составлял 10 тыс. рублей в месяц. Теперь ухаживающие за инвалидами будут получать 10,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне в феврале получат доиндексированные пенсии. Размер этих выплат увеличится на 9,5%.