В России могут ввести госрегулирование наценок на ряд товаров

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили наделить региональные власти ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно. Это касается социально значимых товарах. Список включает чуть более двадцати наименований, в том числе говядину, мясо птицы, масло, хлеб и т. д. По словам авторов инициативы, это позволит предотвратить завышение цен со стороны торговых сетей.

Законопроект уже внесли в Госдуму.

Минсельхоз хоть и поддержал инициативу, однако отметил, что такой подход нужно применять только в исключительных случаях. Например, когда цены на социально значимые товары растут в регионе в течение 60 дней на десять и более процентов. В таком случае правительство должно ограничить наценки на 5% и 15% максимум на 90 дней.

Минпромторг не поддержал инициативу, отметив, что законом о торговле уже предусмотрено госрегулирование, то есть фиксирование цен.

Ранее экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин сообщил, что стоимость товаров, которые составляют основу новогоднего стола, была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. Наибольший рост показали красная икра и картофель.