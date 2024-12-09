Новогодний стол: как подорожали продукты

Эксперт: наибольший рост в цене к Новому году показали картофель и красная икра

Стоимость товаров, которые составляют основу новогоднего стола, была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. Наибольший рост показали красная икра и картофель, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Мандарины

Мандарины за год выросли в цене на 17,7%. При этом наиболее значительное подорожание происходило с начала осени. По данным «Ценозавра», средняя цена килограмма мандаринов на сегодняшний день составляет 259,9 рубля.

До конца года цены на мандарины должны остаться примерно на том же уровне, следующего повышения цен можно будет ожидать уже в 2025 году, прогнозирует эксперт.

Яйца

Куриные яйца за год подорожали на 9,2%. На сегодняшний день десяток стоит в среднем 130,1 рубля. В последние месяцы яйца вновь стали расти в цене. К Новому году они могут подорожать еще на 5%

Вареная колбаса

За год вареная колбаса подорожала на 5,2%. Колбаса весом 400 граммов будет стоить 261 рубль. До конца года цены на вареную колбасу должны остаться примерно на том же уровне, считает Калугин.

Картофель

Картофель в торговых сетях России подорожал в среднем на 92,9%, такие данные приводит «Ценозавр». На сегодняшний день килограмм картофеля стоит порядка 54,9 рубля. До конца года картофель может подорожать еще на 6–8%.

Красная икра

За год красная икра подорожала в среднем на 109%. Средний ценник за 90–100 граммовую баночку деликатеса составляет 1072,7 рубля.

«При этом дать сколь-либо обоснованный прогноз очень сложно, так как цены растут весьма стремительно, лишь с начала сентября красная икра подорожала на 27,3%. Стоимость деликатеса в ближайшее время может как продолжить расти, так и зафиксироваться на достигнутой отметке», — говорит Калугин.

Сливочное масло

За год сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на 28,2%. На сегодняшний день 200-граммовую упаковку можно купить в среднем за 282,1 рубля.

Шампанское

Цены на шампанское выросли за год на 11%. Бутылку объемом 0,75 литра можно приобрести в среднем за 1001,1 рубля. До конца года цены могут вырасти еще на 1–3%, считает эксперт.

Селедка

Селедка за год выросла в цене на 14,9%. Стоимость килограмма рыбы на сегодняшний день составляет 355,1 рубля. К Новому году рост цен может составить 2–3%.

Майонез

Майонез за год подорожал незначительно, на 5,6%. 400-граммовая упаковка стоит в среднем 113,9 рубля.

«Цены на майонез в ближайшее время должны зафиксироваться на существующей отметке», — говорит Калугин.

Сыр

Сыры подорожали более существенно, на 13,9%. Например, 200-граммовый кусок сыра обойдется в среднем в 254,2 рубля. Сыры могут незначительно вырасти в цене. В ближайшее время можно ожидать их подорожания в пределах 3%.

Хлеб

Хлеб вырос в цене на 10%, причем лишь с начала осени он подорожал на 4,8%. По данным «Ценозавра», средняя цена 300-граммовой буханки хлеба составляет 66,3 рубля.

До конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 1–2%, считает Калугин.

Курятина

За год курятина выросла в цене на 5%. В среднем килограмм мяса стоит 333 рубля.

«Стоимость курятины до конца года не должна измениться существенным образом, с большой долей вероятности цены останутся на том же уровне», — прогнозирует эксперт.