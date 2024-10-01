В России предложили налоговые послабления для бизнеса

Российское правительство выступило с предложением разрешить ежегодное снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль для объектов, в отношении которых применяется новый федеральный вычет. Первоначально такая опция не была предусмотрена, сообщает РБК .

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены накануне в Госдуму. Так, имущество компании, включая основные фонды и нематериальные активы, на которые распространяется действие федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), можно будет использовать для снижения налога на прибыль.

Согласно пояснительной записке, для налогоплательщиков предусмотрена опция амортизации основных средств и нематериальных активов, в отношении которых было принято решение о применении ФИНВ.

Амортизация — процесс ежегодного снижения стоимости актива, который учитывается в составе расходов, что позволяет уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Ранее стало известно, что в 2025 году транснациональную энергетическую компанию «Газпром» могут освободить от налога на добычу полезных ископаемых. Это связано с многомиллионными убытками российскую газового гиганта.