сегодня в 17:43

В России предложили блокировать банковские счета подозреваемых в диверсиях

В России подготовили законопроект, согласно которому появится возможность замораживать денежные средства физлиц и компаний, подозреваемых в причастности к диверсиям, сообщает ТАСС .

Документ разработал первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. Он предлагает внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект гласит, что решение о блокировании банковских счетов и иного имущества сможет принимать межведомственный координационный орган, который борется с финансированием терроризма.

Основание для принятия подобного решения — подозрение в причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию диверсий.

Ранее сотрудника режимного предприятия РФ задержали за работу на разведку Украины. На него возбуждено уголовное дело по статье о госзимене.