В России плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года начнут действовать ограничения для применения плавающих ставок по кредитам населению и микропредприятиям, текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации .

Новый закон преследует цель ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с плавающей ставкой. Чаще всего плавающую ставку применяли по тем договорам, в которых предусмотрен такой пункт, если на рынке начинала меняться ситуация или повышалась ключевая ставка Центробанка.

Теперь выдать кредит с плавающей ставкой можно только в двух случаях: если это ипотечный заем, и срок его действия – не более 20 лет, а сумма не превышает от 200 до 1000 среднемесячных зарплат; если потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату, но ограничений по сроку выплаты у кредита нет.

Ранее Путин подписал закон о льготах по налогам для регионов, граничащих с Донбассом и Новороссией. Он вступит в силу с 1 июля 2024 года.