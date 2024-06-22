Путин одобрил налоговые льготы в приграничных с Донбассом и Новороссией регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для свободной экономической зоны (СЭЗ) в приграничных территориях с Донбассом и Новороссией, речь идет о 6 субъектах. Текст документа опубликован на портале правовой информации России .

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Путин одобрил льготы по налогам для тех регионов, которые граничат с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями, а также с Украиной.

В список попали шесть субъектов: Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а еще Республика Крым.

Одной из льгот, которую введут на территории СЭЗ, будет освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет с момента принятия на учет участником такого имущества.