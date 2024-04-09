В России планируют снизить производство гречки для повышения цен на нее

В РФ снизят производство гречки для сокращения предложения и повышения цен

Низкие цены на гречку радуют потребителей, но лишают мотивации производителей. Эксперты прогнозируют сокращение площадей посева, что приведет и к уменьшению количества крупы в магазинах, сообщает Forbes .

Ситуация вокруг гречки в России оказалась стандартной для сельскохозяйственной продукции — цены на продажи не выросли, чего не скажешь о себестоимости производства. Теперь же посевные площади культуры собираются снизить, чтобы повысить цены за счет уменьшения предложения.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что гречневая крупа стала одним из самых подешевевших за год товаров. Этому способствовали рекордные объемы производства на фоне высоких сборов гречихи.

При этом аграрии фиксируют снижение рентабельности. Аналитики «АБ-Центра» предупреждают, что площади посева могут значительно сократиться, при этом потребителей ожидает рост цен на гречку уже в 2024 году.

Ранее сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, что будет с ценами на кофе в ближайшее время и через полгода.