В Финляндии призвали к «осаде» Калининграда из-за заглушенного GPS

Кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола утверждает, что за помехи в работе GPS в стране ответственна Россия. В связи с этим депутат призвал лишить РФ доступа к Калининградской области, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Verkkouutiset.

Аалтола полагает, что нужно либо ужесточить, либо ограничить связь России с Калининградом, поскольку, на его взгляд, именно российская сторона «совершает помехи» для авиакомпаний Финляндии.

27 апреля авиалайнер Finnair не смог зайти на посадку в аэропорту Финляндии. Утверждалось, что неполадки были вызваны из-за помех GPS. Параллельно с этим поступала информация, что GPS-навигация работала с перебоями и на восточном фланге НАТО.

Ранее польский лидер Анджей Дуда обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде, а также выразил готовность установить у себя аналогичное оружие США.