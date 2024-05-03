Росреестр Подмосковья провел обучение специалистов МФЦ

Специалисты управления Росреестра по Московской области совместно с работниками Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области в формате видеоконференции провели очередной обучающий семинар для сотрудников МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В ходе обучающего семинара участниками обсуждались изменения в действующем законодательстве, которые необходимо учитывать при приеме документов, рассмотрены аспекты порядка приема документов по оказания услуг Росреестра, а также рейтинг по оказания эффективности услуг МФЦ и другие интересующие вопросы.

«На сегодняшний день государственные услуги Росреестра, одни из самых популярных и востребованных в МФЦ Подмосковья. Поэтому организация обучающих мероприятий — непременное условие для развития и повышения квалификации наших специалистов, что помогает сделать процесс получения государственных услуг Росреестра более комфортным для граждан», — начальник отдела контроля предоставления государственных и муниципальных услуг ГКУ «МО МФЦ», — отметил Кирилл Абакумов.

В свою очередь начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина подчеркнула, что обучающие семинары для сотрудников МФЦ проводятся ежеквартально с целью повышения качества оказания государственных услуг в учетно-регистрационных сфере, а также сокращения сроков обработки документов, предоставляемых заявителями.

«Темы семинаров всегда актуальны — изменения в законодательстве и требования к подаче документов. Качество приема документов напрямую влияет на качество оказания государственных услуг обеспечивая выполнение целевых показателей госпрограммы «Национальная система пространственных данных», — отметила Скрябина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.