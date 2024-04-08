Эксперт рассказал, что будет с ценами на кофе в ближайшее время и через полгода

Эксперт Калугин: не стоит ждать повышения цен на кофе в ближайшее время

С начала 2024 года цены на бренды зернового, молотого и растворимого кофе в России практически не изменились, несмотря на информацию о подорожании кофейных зерен на мировом рынке, заявил РИАМО сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Отчасти такую динамику можно объяснить тем, что распродавались запасы кофе, что и позволило удержать цены, говорит он.

По словам эксперта, была проанализирована стоимость кофе в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. По данным «Ценозавра», цена зернового кофе массой 500-1000 г колеблется от 739 рублей до 2631 рубля, молотого массой 200-250 г — от 229,99 рубля до 899,99 рубля, растворимого массой 100-190 г — от 249,99 рубля до 1258,39 рубля.

«В ближайшее время резкого повышения цен ждать не следует. Стоимость кофе может увеличиться примерно через полгода, когда закончатся договоры на закупку сырья по старым ценам», — прокомментировал эксперт.