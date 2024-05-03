Бюджет Клина получил 1 млрд доходов в I квартале 2024 года

В течение первых 3 месяцев текущего года в бюджет Клина поступил 1 млрд рублей собственных (неналоговых и налоговых) доходов, что составляет 19,9% от утвержденного на год плана округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы исполнили на 18,7% от плана — на 0,9 млрд рублей. Основным источником налоговых доходов стал налог на доходы физических лиц (НДФЛ). На поступления по нему пришлось 0,7 млн рублей, или 20,8% от плана.

Неналоговые доходы принесли 0,1 млрд рублей — 34,5%.

Бюджет Клина на 2024 год запланировали с собственными доходами в 5 млрд рублей. По финансовым результатам наблюдается снижение уровня исполнения в сравнении с 2021 и 2022 годами — тогда средний процент исполнения собственных доходов за равный период составил 20,6% от плана.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.