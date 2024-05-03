График ряда поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в предстоящие выходные в связи с развитием инфраструктуры на станции Лобня. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» назначены с 3 по 5 мая, преимущественно в ночные часы в интервале с 21:00 до 7:00, чтобы сохранить объемы движения в будни. В этот период железнодорожники заменят на станции два стрелочных перевода.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, ряд поездов временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.