Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о мирной швейцарской конференции, которая пройдет без России. По его словам, это мероприятие — очередное свидетельство краха президента Украины Владимира Зеленского.

Медведев в Telegram-канале поразмышлял, в чем польза для России от «мирной» швейцарской конференции. По его мнению, польза тройная.

Во-первых, мероприятие — это очередное свидетельство краха президента Украины Зеленского. Медведев отметил, что украинский лидер должен лично посетить конференцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать свои интеллектуальные способности.

Во-вторых, происходящее в Швейцарии снова докажет политическую «импотенцию» западных элит, которые исчерпали все возможности для прекращения конфликта на Украине по прямому указанию Вашингтона.

И, в-третьих, конференция позволит ВС РФ продолжить зачистку территории от неонацистов, а властям вести работу по развалу политического режима нынешней Украины и возвращении исконных территорий в состав России.

МИД Швейцарии на официальном сайте опубликовал сообщение о запланированной в Бюргенштоке на 15–16 июня конференции по Украине. Приглашение на мероприятие получили более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в числе которых представители стран G7, G20, ЕС и БРИКС. Россия пока не попала в список приглашенных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта без участия Москвы не нацелены на результат. Он подчеркнул, что позиция России относительно мирного урегулирования конфликта последовательна, прозрачна и всем хорошо известна. Ее неоднократно подтверждал российский лидер Владимир Путин.