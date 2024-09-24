В России назвали профессии, за которые стабильно не доплачивают

По данным сервиса hh.ru, уровень медианных зарплат в России за год вырос более чем на треть. Однако, как отмечают эксперты, такой рост происходит в основном за счет востребованных профессий. Профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов выделил две категории работников, которым, по его словам, в стране стабильно не доплачивают, пишет kp.ru .

По словам эксперта, это неквалифицированные кадры — дворники, уборщики, разнорабочие, а еще высококвалифицированные специалисты — работники музеев, архивов, домов культуры, начинающие учителя и врачи, санитарки.

Сафонов считает, что причины этого кроются в финансировании бюджетных секторов по остаточному принципу, а также в проблеме бюджетной обеспеченности регионов. Так, в одних субъектах РФ бюджетники получают неплохие деньги, в других — в 2-3 раза меньше за тот же труд.

Для решения этой проблемы профессор предложил два инструмента. Это повышение МРОТ (минимального размера оплаты труда) выше темпов инфляции — до уровня 2-2,5 прожиточного минимума — и постепенное увеличение налогов на сверхдоходы, чтобы работодатели пересмотрели фонды оплаты труда и перераспределили средства с топ-менеджеров на другие категории работников.

По мнению Сафонова, эти меры позволят существенно увеличить зарплаты для ряда недооцененных профессий в России.