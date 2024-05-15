В России начнут маркировать алкогольные коктейли крепостью не более 9%

Начиная с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года, в России в тестовом формате будут маркировать слабоалкогольные коктейли в банках и бутылках, сообщает ТАСС со ссылкой на подписанное правительством РФ постановление, имеющиеся в распоряжении редакции.

Согласно документу, новый порядок маркировки алкогольных напитков крепостью не более 9% этилового спирта будет проходить чуть больше года в добровольном формате. Речь идет о размещении на банках и бутылках слабоалкогольной продукции средств идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак».

Эксперимент с маркировкой такой продукции позволит интегрировать «Честный знак» с системами ЕГАИС и Гознака. Таким образом, участники рынка смогут оценить способ взаимодействия с системой.

Ранее стало известно, что жители России стали чаще покупать дешевый алкоголь. Высокий спрос увеличил отгрузки игристых вин на 43,6% за январь–март 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.