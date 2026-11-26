В Лосино-Петровском поставили на кадастровый учет дом для переселенцев

Новый дом на улице Гоголя в Лосино-Петровском поставили на кадастровый учет. В него переедут 353 жителя аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом по адресу: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, улица Гоголя, д. 15 получил кадастровый номер 50:14:0000000:163089. Постановка на учет стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также совершать другие юридические действия.

В рамках государственной программы Московской области по переселению граждан в дом переедут 353 человека из 208 аварийных жилых помещений общей площадью 8 тыс. кв. м.

В 17-этажном корпусе, построенном ООО «Специализированный застройщик «Стимул»», квартиры сданы с отделкой, прилегающая территория благоустроена. Еще две секции планируют сдать до конца 2027 года. Всего в новый дом переедут более 1 тыс. жителей из 33 аварийных домов.

Застройщики ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие компании также построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.