Жители Подмосковья подали через региональный портал более 5,6 тыс. заявлений на оформление удостоверений о захоронении, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по оформлению удостоверения о захоронении доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Организация захоронений». Удостоверение подтверждает право на использование родственного участка. Оно также необходимо для подзахоронения в существующую могилу и получения разрешения на установку памятника или ограды.

Для оформления нужно авторизоваться на портале, заполнить электронное заявление и прикрепить цифровые копии документов, подтверждающих родство с умершим, свидетельства о смерти и акта осмотра места захоронения.

Встроенный в услугу искусственный интеллект распознает прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Услугу предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня. Готовое электронное удостоверение направляют в личный кабинет заявителя на региональном портале. 18+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.