Группа «Самолет» приступила к чистовой отделке детского сада в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске. Объект планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад на 300 мест в ЖК «Квартал Строгино» строят по утвержденному графику. Черновая отделка завершена, началась чистовая. Параллельно идет благоустройство территории — рабочие выполняют вертикальную планировку участка.

Здание площадью около 4,2 тыс. кв. м рассчитано на 12 групп для детей от 2 до 7 лет. У каждой будет блок с игровой и учебной зонами, столовой и спальней. Проект предусматривает кабинет логопеда и психолога, творческую студию, актовый зал для утренников и музыкальных занятий, физкультурный зал с гимнастическими стенками и спортивным инвентарем. На первом этаже разместят пищеблок полного цикла и медкабинет, в холле — зону ожидания для родителей и колясочную.

Во дворе оборудуют игровые площадки в экостиле с песочницами, горками и навесами от дождя, зону для баскетбола и воркаута. Половину территории займут деревья, кустарники, газоны и цветники. Рядом создадут пять парковочных мест, одно из них — для маломобильных граждан.

ЖК «Квартал Строгино» возводят на границе с Москвой, в 10 минутах езды от станций метро «Строгино», «Мякинино» и строящейся «Липовой рощи». В квартале с благоустроенной территорией сейчас строят два детских сада на 125 и 300 мест и школу на 1100 учеников. В дальнейшем появится поликлиника для детей и взрослых с постом скорой помощи. Рядом находятся Ромашковский лес, «Серебряный бор» и благоустроенная набережная «Живописной бухты».

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.