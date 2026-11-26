Робот на заводе «Гжель» в Раменском выпускает до 20 изделий в час

Автоматизированный комплекс Объединения «Гжель» в Раменском муниципальном округе производит от 15 до 20 фарфоровых изделий в час в зависимости от их размера. Внедрение робота позволило в десятки раз повысить производительность по сравнению с ручным трудом, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Комплекс из установки литья под давлением и роботизированного манипулятора работает с 2023 года. Он серийно отливает плоский ассортимент фарфоровой посуды: блюда, салатники, пиалы, фруктовницы и лотки для заливного.

Полимерная пресс-форма выдерживает 50–100 тыс. циклов — более чем в 400 раз больше гипсовой, ресурс которой составляет в среднем не более 120 отливок. Из-за длительной сушки мастер мог снимать с гипсовой формы максимум две заготовки в сутки, машина — в десять раз больше. Установка практически исключила брак полуфабриката, а поверхность изделий почти не требует ручной корректировки перед глазуровкой.

Линию обслуживает один оператор. Высвободившиеся ресурсы гипсомодельного участка направили на сложную оснастку для полого ассортимента — чайников, супниц и других изделий.

О модернизации на заседании комиссии Совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов рассказал генеральный директор ООО «Объединение «Гжель» Александр Чернышев. Приоритетами он назвал обновление производства, развитие электронной коммерции, расширение присутствия на электронных площадках и кластерный подход в креативных индустриях.

Чернышев отметил заинтересованность государства в поддержке производителей. По его словам, многие предприятия народных художественных промыслов находятся в положении «Гжели» до 2019 года, когда пришел стратегический акционер АФК «Система». Его инвестиции позволили купить дорогостоящее оборудование и спасти предприятие.

АФК «Система» также задала курс на омоложение бренда и переход от сувениров к современному визуальному языку. Стратегия включает проекты «Индустриализация», «Альянс НХП» и «Кластер креативных индустрий».

«Благодаря этому подходу «Гжель» становится не просто частью истории, а современным брендом с международным потенциалом», — резюмировал Александр Чернышев.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.