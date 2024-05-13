Россияне стали чаще покупать дешевый алкоголь

Спрос на недорогой алкоголь в России вырос на 43,6% год к году

Рост отгрузок игристых вин в РФ в январе–марте составил 43,6%, он обеспечен в основном недорогими напитками. Спрос на дешевый алкоголь позволил увеличить объемы отгрузок сразу нескольким производителям, сообщает «Коммерсант» .

Например, Дербентский завод увеличил объемы на 82%, а «Салют Алко» вошел в 10 лучших компаний отрасли. Всего объем отгрузок вырос у 20 крупных производителей — до 3,248 млн дал.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что рост оборота Дербентского завода можно объяснить также большими площадями виноградников. Поэтому производитель продает продукцию по минимальной стоимости.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин подчеркнул, что в сегменте недорогих игристых вин еще есть места для новых игроков. В первом квартале этого года одним из них стало ООО «Салют Алко», зарегистрированное в Беслане. Ранее компания выпускала водку, но в январе–марте отгрузила 92 тыс. дал шампанского.

По мнению некоторых экспертов, раньше игристое вино покупалось в основном на 31 декабря. Сейчас в летний период россияне выпивают столько же шампанского, сколько и на Новый год.

По итогам прошлого года Казахстан остался крупнейшим импортером российской водки. На втором месте расположился Израиль, а на третьем — Армения.