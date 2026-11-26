В Подмосковье онлайн-услугой по субсидиям для бизнеса воспользовались 3 тыс раз

Предприниматели Подмосковья с начала 2026 года почти 3 тыс. раз воспользовались услугой по предоставлению субсидий на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Она позволяет подать заявление на субсидирование, предоставить требуемую отчетность и заключить дополнительное соглашение.

Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя.

Результат рассмотрения заявления поступит в личный кабинет пользователя.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.