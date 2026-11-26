В Красногорске строят детский сад на 120 мест в ЖК «Станиславский»

Строители приступили к возведению надземной части детского сада на 120 мест в жилом комплексе «Станиславский» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Станиславский» компании «ОМ Девелопмент» продолжается строительство детского сада на 120 мест. На площадке завершили земляные работы, устройство фундаментной плиты и монолитные работы ниже нулевой отметки. Сейчас возводят надземную часть здания.

Детский сад рассчитан на пять групп. В нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочная.

Архитектурную концепцию разработало бюро ED Architecture, специализирующееся на инновационных образовательных пространствах. Фасады облицуют плиткой под кирпич в светлой и темной палитре. Оконные обрамления дополнят акцентами медно-коричневого цвета.

На территории ЖК «Станиславский» на Новорижском шоссе строят первую очередь. Малоэтажный комплекс будет включать пять корпусов, подземный паркинг и дворы без машин. Проект также предусматривает детские сады, школу и спортивно-оздоровительный комплекс.

В министерстве отметили, что компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.