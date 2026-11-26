Жители Подмосковья могут подать заявление на проставление апостиля на свидетельства органов ЗАГС через региональный портал госуслуг, не посещая ведомство. Апостиль — это штамп, который подтверждает подлинность документа для использования за рубежом.

Для оформления нужно заполнить электронную форму и выбрать МФЦ Московской области, куда будет удобно принести оригинал документа.

Услуга «Проставление апостиля на официальном документе» доступна в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Она распространяется на документы, выданные органами ЗАГС Подмосковья, а также пунктами регистрации актов гражданского состояния воинских частей за границей по 1978 год включительно.

Госпошлина составляет 2 500 рублей за каждый документ. Возрастная маркировка — 12+.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.