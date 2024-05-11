Стал известен крупнейший импортер российской водки

По итогам прошлого года Казахстан остался крупнейшим импортером российской водки. На втором месте расположился Израиль, сообщает РИА Новости .

Согласно открытым статданным, в 2023 году Россия продала водки на общую сумму 59,7 млн долларов. При этом почти 50% объема пришлась на Казахстан. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 26%, однако Казахстан продолжает занимать первое место в списке крупнейших импортеров российского горячительного напитка.

Нараставший импорт Израиль поднялся с третьего на второе место в рейтинге. За год Тель-Авив нарастил покупку российской водки до 12 млн долларов (+42%). Замкнула топ-3 Армения с потреблением на 4,5 млн долларов. Четвертое место заняла Грузия — 3,9 млн долларов и Азербайджан — 3,5 млн долларов.

В 2022 году в число крупнейших покупателей российской водки также входили европейские страны, однако импорт крепкого спиртного напитка из РФ попал под санкции.

Ранее стало известно, что с августа прошлого года по январь 2024 года поставки вин из Евросоюза в Россию рухнули на 40%. Лидером по поставкам вин в 2023–2024 годах стала Латвия.